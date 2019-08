POL-HRO: Badeunfall im Ploggensee in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Grevesmühlen (ots) -



Zu einem schweren Badeunfall ist es am 09.08.2019 gegen 22:30 Uhr in

Grevesmühlen gekommen. Ein 39-jähriger Mann und sein Begleiter gingen

zum Baden in den Ploggensee. Plötzlich wurde der 39-Jährige durch

seinen Begleiter nicht mehr über Wasser gesehen. Die Feuerwehr und

die Polizei suchten den Vermissten sofort mittels Schlauchbooten.

Zusätzlich wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt. Durch

hinzugezogene Rettungstaucher der DLRG konnte der Mann gegen 01:40

Uhr nur noch leblos im Wasser festgestellt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache

aufgenommen.



Im Auftrag

Dirk Hoffmann

Polizeipräsidium Rostock









