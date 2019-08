POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Seit Samstag, den 10.08.2019 um 20:30 Uhr wird die 67-jährige

Bettina Berta Marie Gombert *31.12.1951 / Zerrenthin, aus 17373

Ueckermünde vermisst. Die Vermisste verließ am Samstagabend das AMEOS

Klinikums Ueckermünde und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Bisher

gibt es keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der

Vermissten. Frau Gombert benötigt dringend Medikamente. Alle bisher

durchgeführten polizeilichen Maßnahmen sowie die Inanspruchnahme

eines Fährtensuchhundes führten nicht zur Feststellung des

Aufenthaltsortes der gesuchten Person.



Personenbeschreibung:

- Größe 165 groß

- ca. 75 Kg schwer

- kurze graue Haare

- Frauenbart

- männliche Gesichtszüge



Bekleidung:

- helle knielange Shorts

- helle Bluse

- weißer Gürtel

- dunkle Gummilatschen



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung

nach Frau Gombert. Hinweise, die zur Feststellung der gesuchten

Person führen, können an das Polizeirevier Ueckermünde,

Liepgartenerstr. 17, 17373 Ueckermünde, Telefonnummer 039771 820 oder

per E-Mail an www.polizei.mvnet.de weitergegeben werden.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell