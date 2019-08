POL-NB: Defekt an Lichtzeichenanlage führt zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

PR Sassnitz (ots) -



Am 10.08.2019, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall

auf der B96 zwischen Lietzow und Sargard (Landkreis Vorpommern

-Rügen) unmittelbar an der Einmündung zur B96b gemeldet. Eine

45-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Personenkraftwagen

Mercedes aus Richtung Lietzow kommend in Richtung Sargard, als

plötzlich ein ihr entgegenkommender Personenkraftwagen Volvo eines

48-jährigen Fahrzeugführers nach links von der B 96 auf die B96b

abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die

Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt, jedoch

resultierte aus der Kollision ein Sachschaden an beiden

Personenkraftwagen von insgesamt 10.000 Euro. Die beteiligten

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten des

PR Sassnitz stellte sich vor Ort heraus, dass die Rotlichtschaltung

der Lichtzeichenanlage nicht mehr funktionierte. Die Fahrzeugführerin

des Mercedes konnte bei der Annäherung an die spätere Unfallstelle

also nicht sehen, dass die Lichtzeichenanlage auf ihrer Seite auf Rot

geschaltet hat und setzte so die Weiterfahrt fort. Der 48-jährige

Fahrzeugführer des Volvo hatte laut Lichtzeichenanlage grünes Licht

und wollte dementsprechend nach links abbiegen. Die Unfallstelle

wurde durch die eingesetzten Beamten gesichert und der Folgeverkehr

reguliert, bis eine Mitarbeiterin der Straßenmeisterei Bergen die

Lichtzeichenanlage komplett ausschaltete.



Im Auftrag



Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









