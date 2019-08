POL-NB: Verkehrsunfallaufnahme führt zur Feststellung von weiteren Verkehrsdelikten in Neu Schloen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Waren (Müritz) (ots) -



Am 10.08.2019, gegen 21:05 Uhr, ereignete sich in Neu Schloen auf dem

Fahrradweg nahe dem Tiergartenweg (Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte) ein Verkehrsunfall. Ein 33- und ein 36- jähriger

Kradfahrer fuhren mit einem Leichtkraftrad bzw. Moped in Richtung der

späteren Unfallstelle. Vermutlich aufgrund von unangepasster

Geschwindigkeit und festgestelltem Alkoholeinfluss stürzte der

33-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Leichtkraftrad

war in der Folge bei einem Sachschaden von 200,00 Euro nicht mehr

fahrbereit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,12 Promille. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem

festgestellt, dass der Verunfallte zudem keine Fahrerlaubnis besitzt

und sein genutztes Leichtkraftrad nicht zugelassen ist. Eine

Blutprobenentnahme wurde im Klinikum Waren (Müritz) veranlasst. Die

Person konnte nach ambulanter Behandlung mit Abschluss der Maßnahmen

entlassen werden.

Mit Abschluss der Unfallaufnahme wurde der 36-jährige Mopedfahrer

kontrolliert. Auch er führte das das Fahrzeug, ohne im Besitz einer

Fahrerlaubnis zu sein. Zum Zeitpunkt der Kontrolle war auch dieser

Verkehrsteilnehmer alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und

im Klinikum Waren (Müritz) durchgeführt. Die Person wurde

anschließend entlassen. Die Maßnahmen wurden durch Beamte des PHR

Waren (Müritz) vorgenommen.

Gegen beide Personen wurden eigenständige Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet.





