POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 109 in der Ortslage Neu Kosenow im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) - Am 10.08.2019 gegen 14:35 Uhr befuhr der 80-jährige

Fahrer eines Leichtkraftrades vom Typ Honda die B 109 aus Richtung

Pasewalk kommend in Richtung Anklam. In der Ortschaft Neu Kosenow

stieß er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve gegen die

rechten Bordsteinkante und stürzte. Der Mann wurde dabei schwer

verletzt. Zur ärztlichen Versorgung wurde er ins Uniklinikum

Greifswald gebracht und dort stationär aufgenommen. Am Leichtkraftrad

entstand Sachschaden von ca. 1000,-Euro.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









