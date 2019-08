POL-HRO: Junge Frau in Rostock vermisst

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der

32-jährigen Mandy Netschewitz. Mit unbekanntem Ziel verließ die junge

Frau heute Morgen gegen 08:30 Uhr ihre Pflegeeinrichtung im Stadtteil

Groß Klein.



Personenbeschreibung:



- 1,70 m groß und korpulent

- braune, kurze Haare mit bunten Stränen

- rot-weiße Brille



Bekleidung:



- enge, bunte Leggings und weiße Plateauschuhe

- schwarze Daunenjacke, bunter Rucksack und buntes Haarband



Die Vermisste ist psychisch instabil und ortsunkundig.



Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise nehmen

der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock

unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell