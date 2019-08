POL-HRO: Vermisster 38-Jähriger Mann aus Plau am See

Plau a. See (ots) -



Seit dem 08.08.2019 ca. 15:30 Uhr wird der 38-Jährige Martin

Wagner vermisst. Letztmalig wurde er in 19395 Plau am See am

Badestrand (August-Bebel-Straße / Quetzin) gesehen. Der Vermisste

bedarf einer medizinischen Versorgung. Er leidet an einer psychischen

Erkrankung und besitzt autistische Verhaltensweisen. Fremden

gegenüber ist er sehr misstrauisch bis aggressiv. Beim Antreffen der

Person sprechen Sie diese bitte NICHT an.



Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden.

- Geschlecht: männlich

- Alter: 38 Jahre

- Größe: 180 cm

- Haare: dunkelbraunes kurzes Haar

- Statur: schlank

- Sonstiges: gepflegtes Äußeres

- Bekleidung: dunkelblaue nylonartige Regenjacke, lange rotbraune

Hose,dunkelblauer Rucksack



Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, Hinweisen zu der

vermissten Person bzw. ihren jetzigen Aufenthaltsort dem

Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer (038735 / 837-0),

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Dienststelle mitzuteilen.



Im Auftrag

Tom Stegmann

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell