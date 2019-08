POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzter Person auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots) - Am 10.08.2019 gegen 05:45 Uhr befuhr der 27

jährige Fahrer eines PKW Mazda die B 196 aus Richtung Bergen in

Richtung Zirkow. In der Ortslage Dalkvitz kam er mit seinem PKW nach

rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast. Dieser

stürzte um. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Zur

ambulanten Behandlung musste er in das Krankenhaus Bergen

eingeliefert werden. Eine Unfallursache konnte er nicht benennen. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen

Abschleppdienst geborgen. Die Telekom wurde verständigt, um den Mast

zu reparieren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000,- Euro.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell