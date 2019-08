POL-SN: Verdacht des Diebstahls auf Friedhof

Schwerin (ots) -



Am heutigen Morgen wurde gegen 03.00 Uhr ein polizeibekannter

Schweriner, der mit einem Handwagen in der Von-Flotow-Straße

unterwegs war, durch die Polizei kontrolliert.



Im Handwagen befand sich eine größere Steinschale, wie sie auf

Gräbern verwendet wird.



Die Schale hatte der Mann angeblich am Straßenrand gefunden und er

käme direkt vom Besuch eines Grabes.



Bei der Personenkontrolle fielen den Beamten verdächtige

Rückstände an der Nase des 31-jährigen Tatverdächtigen auf. Bei der

anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden

Betäubungsmittel aufgefunden.



Die Pflanzschale wurde sichergestellt, gegen den Friedhofsbesucher

ermittelt jetzt die Kripo wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und des Diebstahls.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell