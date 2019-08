POL-NB: Frau verliert 18.000 Euro durch ´Enkeltrick´ - Sparkassenmitarbeiter verhindert weiteren Verlust

Grimmen (ots) - Gestern Nachmittag hat ein Mitarbeiter der

Sparkasse in Grimmen die Polizei über einen möglichen

Enkeltrickversuch informiert. Eine 77-jährige Kundin wollte für ihre

angebliche Nichte Geld abheben, da sie dieser nach einem Autounfall

finanziell helfen wollte.



Wie sich während der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatte die

Frau allerdings kurz zuvor 18.000 Euro in bar an eine fremde Person

übergeben. Ein ´Notar´ hatte ihr am Telefon erklärt, dass die erste

Summe noch nicht ausreiche und sie ihrer Nichte noch etwas mehr

´borgen´ müsse.



Der Abholer des Bargelds war ein Mann, der Arbeitskleidung trug.



Wie sich im Gespräch herausstellte, hat die Betroffene zwar

wirklich eine Nichte. Mit dieser habe sie nach eigenen Angaben aber

kaum Kontakt.



Und genau da sollte schon das gesunde Misstrauen beginnen: ´Würde

mich dieser angebliche Verwandte wirklich plötzlich anrufen und um

eine hohe Geldsumme bitten, obwohl ich mit demjenigen sonst kaum

Kontakt habe?´



Gehen Sie nie auf Geldforderungen am Telefon ein. Geben Sie nie

Kontodaten preis. Sagen Sie im Zweifel, dass sie zurückrufen. Und

klären sie in dieser Zeit bei ihren richtigen Verwandten unter der

ihnen bekannten Telefonnummer, ob jemand aus der Familie wirklich in

(finanziellen) Schwierigkeiten steckt.



Übergeben Sie nie Geld an Fremde. Auch nicht, wenn diese im

angeblichen Auftrag eines vermeintlichen Familienangehörigen handeln.

Und schämen Sie sich nicht, die Polizei einzuschalten, obwohl sie

bereits jemandem zugesagt haben, Geld zu überreichen. Sollten Sie

Zweifel haben, ob sich wirklich ein Familienangehöriger irgendwo

gerade in Not befindet und Hilfe braucht, dann reden Sie mit

Angehörigen und der Polizei.



Zusätzlich zu diesem geglückten Fall gibt es derzeit eine Vielzahl

von Anrufversuchen im Bereich von Neubrandenburg. Das hohe Aufkommen

an Anzeigen zu Enkeltrickversuchen bei der Polizei legt die Vermutung

nahe, dass sich derzeit auch potenzielle Abholer im Bereich

Neubrandenburg aufhalten und auf ihren ´Einsatz´ warten.



Wir weisen daher nochmals eindringlich darauf hin: Seien Sie

wachsam, legen Sie auf und informieren Sie Angehörige und die

Polizei! Übergeben Sie kein Geld an Fremde!









Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell