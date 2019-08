POL-ANK: Unbekannte spannen Draht quer über Radweg bei Lubmin

Lubmin (ots) - Gestern Abend (08. August 2019, gegen 20.00 Uhr)

teilte eine 18-jährige Radfahrerin der Polizei mit, dass sie aufgrund

eines über den Radweg gespannten Drahtes zwischen Lubmin und Freest

stürzte. Vor Ort bestätigte sich, dass unbekannte Täter offenbar

einen Begrenzungsdraht auf Kniehöhe quer über den Rad- und Gehweg

gespannt haben. Aufgrund der Dämmerung konnte die Radfahrerin den

Draht nicht mehr rechtzeitig sehen, stürzte und verletzte sich dabei

leicht. Ein Arzt war ein Glück nicht vonnöten.



Die Ermittlungen wurden wegen gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr aufgenommen. Es handelt sich in diesem Fall nicht um

groben Unfug. Ein Unfall mit schweren Verletzungen hätte die Folge

sein können. Der Gesetzgeber bestraft solche Taten mit einer

Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, sich im Polizeirevier Wolgast unter der 03836-252 0 oder bei

jeder anderen polizeilichen Dienststelle zu melden.









