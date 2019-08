POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-Jährigen aus Stralsund

Stralsund (ots) -



Seit den gestrigen Mittagsstunden, dem 08.08.2019, wird der

40-jährige Stefan Gäbel aus Stralsund vermisst. Nach einem

genehmigten Ausgang aus einer Pflege- und Heimeinrichtung im

Stralsunder Kastanienweg ist er nicht zurückgekehrt. Er war gegen

11:30 Uhr zu dem Geländeausgang zu Fuß in unbekannte Richtung

aufgebrochen. Seitdem ist Herr Gäbel unbekannten Aufenthalts. Der

Gesuchte bedarf wegen seiner psychischen Erkrankung dringend

Medikamente. Eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung kann gegenwärtig nicht

ausgeschlossen werden.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- ca. 185 cm groß,



- kurze, lockige blonde Haare,



- schlanke Statur,



- bekleidet mit einer dunklen Jeanshose, weißem T-Shirt, dunkler

Jacke und dunklen Schuhen.



- Seine Motorik ist sehr unruhig.



Die bisherigen Suchmaßnahmen durch Kräfte des Polizeihauptreviers

Stralsund sowie durch den Einsatz eines Fährtenhundes führten

bislang nicht zum Erfolg. Darüber hinaus wurden benachbarte

Dienststellen über die Vermisstensuche informiert. Die Polizei bittet

mit dem angefügten Foto die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Stefan

Gäbel gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer

03831/2890-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.









