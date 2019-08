POL-HWI: Wildunfall - Autofahrer verletzt

Carlow (ots) - Gestern Abend, 18:10 Uhr, ereignete sich ein

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 in der Nähe von Carlow. Eigenen

Angaben zufolge leitete die 45-jährige Fahrerin eine Vollbremsung

ein, als ein Reh die Fahrbahn plötzlich überquerte. Dabei geriet ihr

SUV zunächst auf die linke Bankette, kollidierte mit einem Baum und

überschlug sich. Die 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und

wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein

Sachschaden in Höhe von 7.000 EUR.









Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell