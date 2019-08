POL-HWI: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Kritzow (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern

Abend um 22:00 Uhr auf der B 105 bei Kritzow. Nach derzeitigen

Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Mann die Kreisstraße 35 mit

seinem Lkw (3,5 t) aus Richtung Hornsdorf kommend. Bei dem Versuch,

die B 105 zu überqueren, übersah der Lkw-Fahrer einen aus Richtung

Wismar herannahenden Nissan. Die Fahrzeuge kollidierten und prallen

gegen einen weiteren Pkw BMW. Die 19-jährige Fahrerin des Nissan zog

sich schwere Verletzungen zu und wurde durch die freiwillige

Feuerwehr Wismar Altstadt und die Wismarer Berufsfeuerwehr aus ihrem

Fahrzeug befreit. Ihr Beifahrer und zwei Insassen des BMW verletzten

sich leicht. Alle vier wurden mit RTW in ein Krankenhaus gebracht. Im

Verlauf der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei

dem Fahrer des Lkw. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,58

Promille. Sie ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen

Führerschein sicher. Den 31-Jährigen erwartet ein

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der

Gesamtschaden belief sich auf 30.000 EUR.









