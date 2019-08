POL-NB: Nicht genutzte Laube brannte in 17235 Neustrelitz

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 08.08.2019 gegen 17:20 Uhr erhielt die Polizei Neustrelitz die

Mitteilung, dass es in Neustrelitz im Bereich der Mühlenstraße in der

dortigen Gartenanlage ´Am Bruch´ soeben einen Knall gegeben hat und

jetzt schwarzer Rauch aufsteige.Bei Eintreffen der Feuerwehr und der

Polizei brannte eine Laube, die mehr ein alter Bretterschuppen war,

in voller Ausdehnung. Durch 21 Kameraden der Feuerwehr aus

Neustrelitz konnte der Brand schnell gelöscht werden. Vorsorglich war

auch ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Personen wurden nicht

verletzt. Im Rahmen von Befragungen der umliegenden Gartennachbarn

wurde ermittelt,dass der Garten vor ca. drei Jahren aufgegeben wurde.

Die Laube selbst war ein ganz einfacher Bretterbau. Gegenstände von

Wert befanden sich nicht in der Laube. Somit wird von keinem

Sachschaden ausgegangen.



Nach Untersuchungen der Brandstelle wurde eine alte Gasflasche

gefunden, die als Ursache für den Brand anzusehen ist. Von der

brennenden Gasflasche ist der Knall ausgegangen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









