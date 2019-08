POL-NB: Vermisster 58-Jähriger aus Ducherow

Anklam (ots) -



Seit dem 08.08.2019 gegen 15:10 Uhr wird der 58-Jährige Ralf Wegner

aus 17398 Durcherow vermisst. Dieser wurde letztmalig gegen Mittag im

Pflegeheim in der Hauptstraße gesehen. Der Gesuchte ist

orientierungslos und benötigt Hilfe. Zur Beschreibung kann gesagt

werden, dass er ca. 168 cm groß ist, von schlanker Gestalt, hat kurze

dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Er trägt ein grünes Poloshirt,

blaue Jeanshose und weiße Turnschuhe. Die Fahndungsmaßnahmen der

Polizei blieben bisher ohne Erfolg.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt die Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971

2512224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



