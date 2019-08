POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.08.2019, gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall

zwischen einer 56 jährigen Fahrzeugführerin aus Suckow und einem 70-

jährigen Fahrradfahrer aus Neubrandenburg. Die Fahrzeugführerin

beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Große Krauthöferstraße in die

Woldegker Straße nach links abzubiegen. Hier ließ sie zunächst den

Fußgänger- und den Gegenverkehr passieren und fuhr anschließend an.

In diesem Moment ist es plötzlich zum Zusammenstoß zwischen Pkw und

Fahrrad gekommen. Woher der Fahrradfahrer kam konnte vor Ort nicht

geklärt werden, da dieser aufgrund des Zusammenpralls so unglücklich

auf den Kopf fiel, dass er mit dem Rettungswagen schwerverletzt ins

Klinikum Neubrandenburg verbracht werden musste und noch nicht

befragt werden konnte.



