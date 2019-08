POL-HRO: Verkehrskontrollaktion zum Schulanfang ´Brems Dich! Schule hat begonnen´ Einladung zum Pressetermin am 12.08.2019

Rostock (ots) - Um die Sicherheit für die Erstklässler im

Straßenverkehr zu gewährleisten, setzt die Polizeiinspektion Rostock

bei ihren Bemühungen auch in diesem Jahr wieder auf Vorbeugung und

regelmäßige Kontrollen. Neben Präventionsveranstaltungen an den

Schulen werden deshalb verstärkt Schulwegkontrollen durchgeführt.



Am ersten Schultag wird eine solche Kontrolle, an der neben

Polizeibeamten auch Grundschüler teilnehmen, vor der Grundschule ´Am

Mühlenteich´ in Rostock-Evershagen stattfinden.



Anschließend werden der Leiter der Polizeiinspektion Rostock, PD

Achim Segebarth und der Leiter der DEKRA-Niederlassung Rostock, Herr

Dr. Manfred Preetz, den Erstklässlern signalrote Basecaps übergeben.

Diese von der DEKRA gestifteten Mützen sollen den Autofahrern

deutlich signalisieren, dass hier Schulanfänger unterwegs sind.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom

Landespolizeiorchester.



Interessierte Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.



Wann: 12.08.2019, 07:30 Uhr (Beginn der Verkehrskontrollen)

09:00 Uhr (Schulauftakt für Rostock)



Wo: Grundschule ´Am Mühlenteich´

18106 Rostock, Maxim-Gorki-Straße 69









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell