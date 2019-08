POL-HWI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Gadebusch (ots) - Am 07. August, 16:20 Uhr, kam es auf der B 104

bei Gadebusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 61-jährige

Frau leichte Verletzungen zuzog. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte

die 61-Jährige die B 104 aus Richtung Rehna kommend mit ihrem VW

befahren und wollte in Höhe Gadebusch links in die Rehnaer Straße (B

208) einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden

Skoda. Infolge der Kollision lösten in beiden Kfz die Airbags aus.

Der 36-jährige Skodafahrer blieb unverletzt. An den nicht mehr

fahrbereiten Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR. Die

B 104 wurde vorübergehend, bis zur Bergung der Fahrzeuge, voll

gesperrt.









