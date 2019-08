POL-NB: Lkw -Kontrolle ergibt mehrere Verstöße des Fahrers

Stavenhagen (ots) - Am 06.08.2019 gegen 15:40 Uhr fiel den Beamten

des besonderen Verkehrsüberwachungsdienstes des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Altentreptow in der Schnultetusstraße in

Stavenhagen einen Lkw-Fahrer einer örtlichen Spedition auf, der

während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte und zudem nicht

angegurtet war.



Die Beamten hielten den Fahrer zur Verkehrskontrolle an und

stellten bei der Überprüfung weitere Verstöße fest. Eine Sichtung der

Fahrerscheibe ergab, dass der Fahrer kurz vor der Kontrolle zu

schnell gefahren war. Die für Lkw vorgeschriebene

Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h war mit 90km/h deutlich

überschritten. Außerdem hatte der Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten

mehrfach nicht eingehalten. Als Begründung für die Verstöße nannte

der Fahrer Zeit- und Lieferdruck. Die Beamten haben sowohl gegen den

Fahrer als auch gegen den Spediteur ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Das Amt für Arbeitsschutz wird ebenfalls über den Sachverhalt in

Kenntnis gesetzt. Zudem erwartet den Fahrer eine Einladung zum

Verkehrsunterricht.









