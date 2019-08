POL-LWL: BAB 14 nach Unfall in Richtung Ludwigslust weiter gesperrt (Abschlussmeldung)

Plate / Stolpe (ots) - Wegen Bergungsarbeiten nach einem LKW-

Unfall bleibt die BAB 14 zwischen der Anschlussstelle Schwerin- Ost

und dem Autobahnkreuz Schwerin in Richtung Süden vermutlich noch bis

zum Nachmittag voll gesperrt. In Richtung Wismar konnte die Sperrung

zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Gegen 08:30 Uhr war in

Höhe der Ortschaft Plate ein LKW verunglückt, wobei Fahrer und

Beifahrer leicht verletzt wurden. Die Polizei schließt nach ersten

Erkenntnissen nicht aus, dass der LKW wegen eines geplatzten Reifens

außer Kontrolle geraten war und dann umkippte. Dabei ist ersten

Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 180.000 Euro

entstanden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch

nicht abgeschlossen.









