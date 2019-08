POL-HST: Sicherer Start in das neue Schuljahr

Landkreis V-R (ots) - Mit Beginn des neuen Schuljahres in

Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Montag, dem 12.08.2019,

konzentriert sich die Polizeiinspektion Stralsund bei ihrer

Verkehrssicherheitsarbeit wieder auf die Schulwege. Dabei finden

neben repressiven Verkehrsmaßnahmen an örtlichen Schulen auch

präventive Maßnahmen im Landkreis Vorpommern-Rügen statt.



Ziel dieser polizeilichen Maßnahmen ist es, dass die

´Abc-Schützen´ auf ihrem täglichen Schulweg sicher an ihr Ziel

gelangen. Dabei wird nicht nur die Geschwindigkeit der

Verkehrsteilnehmer im Bereich von schulischen Einrichtungen verstärkt

ins Visier genommen, sondern auch auf die ordnungsgemäße Sicherung

der Kinder in den Fahrzeugen ein besonderes Augenmerk gelegt.



Die Verkehrsunfallstatistik weist aus, dass die Polizeiinspektion

Stralsund für den Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen im

vergangenen Jahr insgesamt 17 Schulwegunfälle registrieren musste.

Dabei zogen sich fünf Menschen schwere und 14 leichte Verletzungen

zu. Bis Ende Juli diesen Jahres waren es bereits 14 Schulwegunfälle,

die die Beamten der Polizeiinspektion Stralsund aufnehmen mussten.

Dabei wurden 12 Menschen leicht verletzt.



Da sich erfahrungsgemäß die Schulanfänger auf ihrem Schulweg in

den ersten Wochen noch sehr unsicher bewegen, bedürfen diese als

schwächste Teilnehmer im Straßenverkehr besondere Rücksichtnahme.

Dabei können alle Bürgerinnen und Bürger ihren Teil dazu beitragen,

dass die Mädchen und Jungen den Schulweg sicher meistern. Lassen Sie

uns gemeinsam ein Vorbild sein!



So können Eltern den sicheren Schulweg im Vorfeld bereits mit

ihren Kindern üben. Dabei sollten Gefahrenstellen besonders

besprochen werden. Wenn kleinere Umwege dazu beitragen, dass der

Schulweg dadurch sicherer wird, sollten diese ruhig in Kauf genommen

werden. Denn der kürzeste Schulweg ist nicht automatisch auch der

sicherste.



Auch die ´richtige´ Kleidung der Schulkinder trägt mit zur

Sicherheit bei. Diese sollte reflektierend und im besten Fall hell

sein, um so die Sichtbarkeit der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen.



Wenn die Kinder zur Schule gefahren werden sollte, bitten wir

darum, die Kinder im Fahrzeug ordnungsgemäß zu sichern und diese

nicht direkt vor der Schule aussteigen zu lassen. Nutzen Sie lieber

nahegelegene Parkmöglichkeiten und rechnen Sie einige Minuten mehr

Zeit für den Fußweg ein. Das verhindert ein Parkchaos vor den

Schulen.



Die Polizeiinspektion Stralsund wünscht allen Schülerinnen und

Schülern einen sicheren Start in das neue Schuljahr.



In diesem Zusammenhang wird auch auf die Pressemitteilung des

Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom

07.08.2019 verwiesen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108531/4343182









