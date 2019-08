POL-SN: Radfahrer verprügelt

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht wurde gegen 23.00 Uhr

ein Radfahrer in der Galileo-Galilei-Straße grundlos angegriffen.



Auf Höhe der Hausnummer 43 kam auf den 19-jährigen Schweriner eine

Gruppe junger Männer zu. Aus der Gruppe heraus wurde er durch einen

Täter vom Rad geschubst, so dass er zu Fall kam.



Ein weiterer Täter schlug dann dem Geschädigten mit der Faust ins

Gesicht.



Der 19-Jährige rappelte sich auf, nahm das Rad und entfernte sich

in Richtung Gagarinstraße. Von dort informierte der verletzte Mann

die Polizei.



Eine Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeikräfte

verlief erfolglos. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung seiner

Verletzungen ins Klinikum verbracht.



Konkrete Angaben zu der Tätergruppe konnte der Geschädigte nicht

machen.



Hinweise zur Tat bitte an das Polizeihauptrevier unter

0385/5180-2224 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell