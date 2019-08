POL-HRO: Täter nach Einbruch und Sachbeschädigung auf Hanse Sail Gelände gestellt

Rostock (ots) - Noch bevor heute die 29. Hanse Sail offiziell

eröffnet wird, gab es für die Polizei bereits zwei Einsätze auf dem

Sail Gelände.



In der Nacht gegen 03 Uhr konnte ein Pärchen gestellt werden, das

zuvor in das Fairtrade Cafezelt eingebrochen war und sich an den

Getränken bediente. Die beiden 24 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen

versuchten zu flüchten und wurden zunächst von Mitarbeitern des

Sicherheitsdienstes verfolgt. Am Kabutzenhof stoppte ein

Polizeistreife das Paar. Gegen die beiden wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Bereits am gestrigen Abend gab es einen Polizeieinsatz auf dem

Sailgelände, weil eine 25-köpfige Gruppe an jede freie Fläche Sticker

klebte. Zunächst konnten zwei und in der Folge weitere 16 Personen

gestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden bei den

Beteiligten hunderte Aufkleber, Farbspraydosen und eine Sturmhaube

aufgefunden. Zwischen Kaputzenhof und Stadthafen hatte die Gruppe

nahezu jeden Laternenmast, Zigarettenautomaten und andere Freifläche

beklebt. Ermittelt wird in diesem Fall wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung.









