POL-NB: Harley Davidson in Neubrandenburg entwendet

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 25.07.2019 bis 07.08.2019

entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage des Garagenkomplexes am

Kuhdamm in 17033 Neubrandenburg ein Motorrad der Marke Harley

Davidson.



Das Motorrad in der Farbe Schwarz besitzt weiße Wandreifen und ein

sogenanntes Bonanzalenkrad. Das Heck des Fahrzeugs wurde vom

Geschädigten eingekürzt. Das Fahrzeug aus dem Baujahr 1994 hat einen

Zeitwert von 12.000EUR.



Die Beamten der Kriminalpolizei in Neubrandenburg haben die

Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der

Telefonnummer 0395- 5582 5224.









