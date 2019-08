POL-LWL: Zwei Verletzte nach LKW- Unfall im Krankenhaus

Plate / Stolpe (ots) - Nach einem LKW- Unfall auf der BAB 14 (wir

informierten) befinden sich Fahrer und Beifahrer des

Unglücksfahrzeuges zwischenzeitlich im Krankenhaus. Einer der beiden

Verletzten wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Schweriner Klinikum

gebracht. Aus noch ungeklärter Ursache war ihr Laster am

Donnerstagmorgen außer Kontrolle geraten und umgekippt. Der LKW kam

auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen waren zunächst eingeklemmt

und mussten befreit werden. Im Zuge der Bergungsarbeiten ist die BAB

14 in Richtung Ludwigslust weiterhin voll gesperrt. In Fahrtrichtung

Wismar konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Derzeit steht dort

allerdings nur eine Fahrspur zur Verfügung.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell