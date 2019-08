POL-SN: Arbeitern die Motorsense gestohlen

Schwerin (ots) - Der Diebstahl einer orangefarbenen Motorsense der

Marke Stihl FS 460 wurde am gestrigen Morgen der Polizei gemeldet.



Die Motorsense befand sich auf einer Ladefläche eines

Arbeitsfahrzeuges der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen e.G.

Schwerin(SDS).



Die Mitarbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht

direkt am Fahrzeug und bemerkten die Tat auch nicht sofort. Der

Stehlschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.



Tatort ist der Fußgängerweg hinter der Haltestelle Hegelstraße im

Stadtteil Mueßer Holz.



Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Motorsense bitte an

das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell