POL-SN: Schulstart am Montag - Polizei an der Seite von ABC-Schützen in der Landeshauptstadt

Schwerin (ots) - Im Verkehrssicherheitssicherheitskonzept des

Landes M-V wird ´der sichere Schulweg´ als besonderes Handlungsfeld

benannt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kinder und

Jugendlichen den Schulweg auf verschiedenste Weise absolvieren.



Mit dem besonderen Augenmerk auf den Schulweg wird der Gefährdung

und dem daraus resultierendem Schutzbedarf der Kinder zum

Schuljahresbeginn Rechnung getragen.



Bei Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern ist auf dem Weg zur

oder von der Schule, die Anzahl der verunglückten Kinder um über 60

Prozent angestiegen.



Bei 61 Verkehrsunfällen wurden 16 Kinder schwer und 44 Kinder

leichtverletzt. Unter den Verletzten waren acht Kinder im Alter

zwischen 6 und 7 Jahren zu beklagen



Ziel ist es, Kindern an besonders gefährlichen Querungsstellen zu

helfen, ihnen ein sicheres Gefühl zu geben, rechtskonformes Verhalten

bei Verkehrsteilnehmern zu fördern und langfristig die Zahl der

Verkehrsunfälle zu senken.



Im gesamten Stadtgebiet Schwerins, insbesondere vor Schulen und

anderen Kindereinrichtungen wird eine Spannbandaktion umgesetzt. Auf

einem Banner mit der Aufschrift ´Brems dich, Schule hat begonnen´

werden die Kraftfahrer zur erhöhten Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme

sensibilisiert.



An der Grundschule ´Nils Holgersson´ im Stadtteil Großer Dreesch

werden die Kinder durch verstärkten Einsatz durch Mitarbeiter der PI

Schwerin auf ihrem Schulweg unterstützt. Die Polizeibeamten

unterstützen an vier Querungsstellen sowie im angrenzenden Bereich

den sicheren Weg der Grundschüler.



Im Stadtgebiet werden vor 10 weiteren Grundschulen

Verkehrsteilnehmer, insbesondere Eltern, die ihre Kinder zur Schule

fahren, angesprochen und auf das verkehrsgerechte Verhalten

hingewiesen.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Am

Veranstaltungstag ist der Polizeisprecher der PI Schwerin als

Ansprechpartner um 07.00 Uhr vor Ort.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell