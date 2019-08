POL-NB: Baum stürzt auf PKW

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.08.2019 gegen 15:45 Uhr kam es in 17036 Neubrandenburg in der

Straße ´Am Neuen Friedhof´ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Baum und einem PKW. Hierbei befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW

Fiat die Straße ´Am Neuen Friedhof´ aus Richtung Sponholzer Straße

kommend in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Plötzlich stürzte ohne

ersichtlichen Grund ein Baum auf die Fahrbahn. Dem Fahrzeugführer

gelang es nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern und der Baum

stürzte auf sein Fahrzeug. Wie durch ein Wunder wurde er dabei aber

nur sehr leicht verletzt und begibt sich selbstständig in ärztliche

Behandlung. Sein Fahrzeug hatte weniger Glück. Dieses wurde dabei so

stark beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden eintrat.

Dieser beläuft sich auf ca. 3.000,-EUR. Durch die Berufsfeuerwehr

Neubrandenburg wurde der umgestürzte Baum von der Fahrbahn geräumt.

Während dieser Maßnahme musste die Straße für ca. eine halbe Stunde

voll gesperrt werden.



