POL-HRO: Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich der Hansestadt Rostock auf Grund der Hanse Sail 2019

Rostock (ots) - Im Rostocker Innenstadtbereich und rund um den

Rostocker Stadthafen wird es am morgigen Nachmittag zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen durch polizeiliche Maßnahmen kommen.



Grund ist die gemeinsame Eröffnung der 29. Hanse Sail durch den

Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter

Steinmeier, den portugiesischen Staatspräsidenten, Marcelo Nuno

Duarte Rebelo de Sousa, der Ministerpräsidentin von

Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig und dem Oberbürgermeister

der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Roland Methling.



Die Polizei Rostock empfiehlt daher für die Anreise zur Hanse Sail

den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.









