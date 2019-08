POL-ANK: Kurioser Einsatz in Eggesin

Eggesin (ots) - Am gestrigen Nachmittag (06. August 2019) sind die

Kollegen des Polizeireviers Ueckermünde zu einem kuriosen Einsatz in

Eggesin gerufen worden. Telefonisch teilte die Hinweisgeberin bereits

mit, dass auf ihrem Grundstück eine Schlange gerade versucht, eine

Kröte zu verschlingen. Sie hätte zudem Angst um ihren Hund, er könne

das nächste potenzielle Opfer der Schlange werden.



Die Kollegen stellten sich nun also schon einmal mental auf das

Schlange-Kröte-Gespann ein. Vor Ort bestätigte sich der Kampf ums

Überleben - offenbar handelte es sich um eine größenwahnsinnige

Ringelnatter mit großem Hunger. Die Beamten konnten die Kröte

befreien und auf das angrenzende Feld aussetzen. Die Schlange hat

sich selbstständig verzischt.









Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell