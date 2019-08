POL-LWL: Mann in Boizenburg von Zug erfasst- Polizei geht von tragischem Unfall aus (Ergänzung)

Boizenburg (ots) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tod

eines Mannes am Mittwochmorgen in Boizenburg (wir informierten) geht

die Kriminalpolizei derzeit von einem tragischen Unglücksfall aus.

Die Kriminalpolizei vermutet, dass der aus Boizenburg stammende

61-jährige Mann beim Versuch die Gleise zu überqueren, seitlich von

einem Zug erfasst wurde. Jedoch sind die Ermittlungen der

Kriminalpolizei diesbezüglich noch nicht abgeschlossen.



Der 61-Jährige starb nach dem Zusammenprall an der Unfallstelle

und wurde gegen 05:30 Uhr durch eine Reisende am Ende des Bahnsteiges

entdeckt. Wann genau sich der Vorfall ereignete, ist derzeit noch

nicht bekannt.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell