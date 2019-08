POL-SN: Nächtliches Schießen mit Gasdruckwaffen löste Polizeieinsatz aus

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht wurde die Polizei in die

Wittenberger Straße gerufen. Anwohner hatten Schussgeräusche gehört

und sorgten sich.



Die am Ort eintreffenden Beamten vernahmen ebenfalls

Schussgeräusche. Bei der Absuche des dortigen Freizeitparks stellten

die Polizeibeamten drei junge Männer (18,19,23) fest, die der

Situation entsprechend angesprochen wurden.



Die Personen kamen den Aufforderungen der Polizeibeamten nach und

ließen sich widerstandslos durchsuchen.



Das Ergebnis der Durchsuchung waren zwei CO2-Waffen und diverse

Munition. Die Männer gaben an, die Waffen legal erworben zu haben und

sich mit Farbmunition eine Art Challenge zu liefern. Dass dies nicht

erlaubt sei, wussten sie nach eigenen Angaben nicht.



Die Inaugenscheinnahme der CO2-Waffen ergab, dass diese

erlaubnisfrei an Personen über 18 verkauft werden durften. Das Führen

in der Öffentlichkeit ist jedoch untersagt.



Ein Verstoß gegen das Waffengesetz kann ein Bußgeld von bis zu

10.000 Euro oder in schweren Fällen auch eine Freiheitsstrafe nach

sich ziehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei warnt generell vor dem Führen und dem Gebrauch solcher

Waffen bzw. von Anscheinswaffen. Die Gefahr der Verwechslung mit

scharfen Waffen ist enorm groß und kann unter Umständen dramatische

Folgen haben.









