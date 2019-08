POL-GÜ: Das hätte auch anders ausgehen können - gebrochener Holzträger sorgte für verrutschen der Ladung

BAB 19 / Linstow (ots) - Ein Dank an eine aufmerksame

Fahrzeugführerin, die am 06.08.2019 gegen 17:00 Uhr dem

Autobahnpolizeirevier Linstow mitteilte, dass auf der A19 in

Fahrtrichtung Rostock ein Sattelzug fährt, an welchem die Ladung nach

außen in die Plane drückt und sich der Auflieger zur rechten Seite

neigt. Der türkische Sattelzug konnte auf dem PP Recknitz Niederung

Ost angehalten und kontrolliert werden. Es wurde festgestellt, dass

ein Holzträger gebrochen und dadurch ein Teil der 22t schweren Ladung

verrutscht war. Die angelegten Spanngurte waren somit wertlos und

lagen locker auf der Ladung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine

Spedition damit beauftragt, die Ladung umzuladen und neu zu sichern.



