POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Viereck

Anklam (ots) - Am heutigen Morgen (07. August 2019) gegen 7.50 Uhr

ist es auf der Landesstraße 321 bei Viereck zu einem Verkehrsunfall

mit Personenschaden gekommen. Nach Informationen der Polizei befuhr

ein 40-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger die L321

in Richtung Pasewalk. Als dieser in Richtung Viereck links abbiegen

wollte und dabei nach ersten Erkenntnissen nicht blinkte, kam es zu

einem Zusammenstoß mit einem PKW, welcher gerade den Transporter

überholen wollte. Der PKW wurde von der Fahrbahn geschleudert und

überschlug sich anschließend. Die 55-jährige Fahrerin des PKW wurde

dabei schwer verletzt und ist in das Krankenhaus Pasewalk gebracht

worden. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.









