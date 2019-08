POL-GÜ: Suche nach 15jähriger aus Dahmen beendet

Güstrow (ots) - Die seit dem 31.07.2019 vermisste 15jährige aus

Dahmen wurde nach Eingang von Hinweisen in Güstrow angetroffen. Es

wird um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nebst Foto gebeten.









Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell