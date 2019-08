POL-LWL: Toter in Gleisanlage entdeckt (Erstinformation)

Boizenburg (ots) - In der Gleisanlage im Bahnhof Boizenburg ist am

Mittwochmorgen die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der Tote

wurde gegen 05:30 Uhr entdeckt, worauf die Polizei zum Einsatz kam.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen eingeleitet. Details

zu diesem Vorfall, insbesondere zu den Todesumständen, sind bislang

noch nicht bekannt. Derzeit der Bahnverkehr in Boizenburg

unterbrochen.









