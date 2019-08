POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Neubrandenburger Marktplatz

Neubrandenburg (ots) - Am 05.08.2019 gegen 20:10 Uhr kam es auf

dem Neubrandenburger Marktplatz zu einer körperlichen

Auseinandersetzung mehrerer Personen.



Nach dem bisherigen Kenntnisstand gerieten fünf Personen, zwei

Deutsche und drei Personen mit Migrationshintergrund, in Streit. Der

Hintergrund des Streites ist derzeit noch unbekannt.



Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung bei der

Flaschen geworfen wurden und auch Reizgas eingesetzt worden sein

soll. Unmittelbar nach der Tat flüchteten drei Tatverdächtige vom

Tatort. Den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg gelang es aufgrund von Zeugenhinweisen einen

23-jährigen Tatverdächtigen zu stellen. Ein zweiter, ebenfalls

23-jähriger Tatverdächtiger kehrte wenig später zum Tatort zurück und

konnte somit namentlich festgestellt werden. Der dritte

Tatverdächtige konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Ein Geschädigter wurde

leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung wurde jedoch abgelehnt.

Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

vor Ort entlassen.



Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die

sachdienliche Angaben zur Tat machen können, sich bei der Polizei in

Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 - 5582 5224 zu melden.



Aufgrund der wiederholten körperlichen Auseinandersetzungen im

Bereich der Neubrandenburger Innenstadt verstärken die Beamten des

Polizeihauptrevier ihre Streifen und Präsenzmaßnahmen.









