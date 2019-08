POL-LWL: Mähdrescher abgebrannt

Parchim (ots) - Bei Erntearbeiten auf einem Feld bei Parchim ist

am Montagabend ein Mähdrescher in Brand geraten. Dabei wurde das

Erntefahrzeug völlig zerstört, der Fahrer blieb. Die zwischenzeitlich

alarmierte Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Der durch das

Feuer entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge

auf ca. 100.000 Euro belaufen. Die genaue Brandursache ist derzeit

noch unklar, allerdings ist nicht von einem Fremdverschulden

auszugehen.









