POL-HST: Schwer verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit einem Funkstreifenwagen

Barth (ots) - Am frühen Montagabend, dem 05.08.2019, ereignete

sich an der Kreuzung Lange Straße/Bahnhofstraße in Barth ein

Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen des Polizeirevieres

Barth und einer Radfahrerin. Dabei erlitt die 68-Jährige auf ihrem

Rad schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gefahren

werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige Polizeibeamte

mit seinem Funkstreifenwagen kurz vor 18:30 Uhr die Lange Straße und

beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Bahnhof zu

fahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der Beamte offenbar die

vorfahrtsberechtigte 68-Jährige auf ihrem Fahrrad, die die

Bahnhofstraße aus Richtung Sundische Straße befuhr. Auf der Kreuzung

kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Frau stürzte

und sich schwere Verletzungen zuzog.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte des Polizeihauptrevieres

Stralsund. Bei dem Verkehrsunfall entstand lediglich geringer

Sachschaden, der gegenwärtig auf insgesamt 200 Euro geschätzt wird.









