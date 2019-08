POL-GÜ: GPS-Empfänger von Landmaschinen entwendet

Ziesendorf (ots) - Bereits in der Nacht zum Montag wurden von neun

Landwirtschaftsmaschinen GPS Empfänger und dazugehörige Displays

entwendet. Es wird ein Schaden von 100.000 Euro angenommen.

Augenscheinlich überstiegen die Täter das umzäunte Geländes des

Unternehmens. Eine Spurensicherung am Tatort erfolgte durch die

Kripo, die nun ihre Ermittlungen aufgenommen hat. Hinweise zu Tätern

und Gegenständen nimmt die Polizei in Bad Doberan (T 038203 560)

entgegen.









