POL-GÜ: Suche nach 15jähriger Zoe Peters

Güstrow (ots) -



Zoe Peters hat am Nachmittag des 31.07.2019 die Einrichtung in

Dahmen verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Vermutlich hält

sie sich im Raum Güstrow auf, aber an bekannten Orten konnte sie

bislang nicht angetroffen werden. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort

geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Teterow (T. 03996

1560) oder jede andere Polizeidienststelle.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell