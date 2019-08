POL-LWL: Verkehrsunfallgeschehen am Wochenende

Ludwigslust- Parchim (ots) - Die Polizei hat am Wochenende mehrere

teils schwere Verkehrsunfälle auf den Straßen des Landkreises

Ludwigslust- Parchim registrieren müssen.



So kam es am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 137 bei Dobbertin

zu einem Wildunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine

davon schwer. Ein Motorrad war mit einem Stück Damwild

zusammengestoßen, wobei Fahrer und Beifahrerin stürzten. Der

54-jährige Fahrer erlitt dabei schwere, seine 51-jährige Mitfahrerin

leichte Verletzungen.



Vermutlich aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems war

eine 28-jährige Frau am Sonntag auf einem Feldweg bei Liessow mit

einem sogenannten Therapiedreirad gestürzt. Ein vorbeikommender

Fahrzeugführer reanimiert die Frau bis zum Eintreffen des Notarztes.

Sie kam daraufhin in ein Krankenhaus. Dort wird sie weiterhin

medizinisch behandelt. Durch die Reanimation hat der Ersthelfer

offensichtlich Schlimmeres verhindern können.



In Suckow kam am frühen Sonntagabend ein PKW aus noch ungeklärter

Ursache von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Grundstückszaun und

prallte anschließend gegen die Steinfassade einer Scheune. Dabei

erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen.



Bereits am Samstag hat die Polizei zwei Verkehrsunfälle auf der

BAB 24 aufnehmen müssen, bei denen drei Personen verletzt wurden und

erhebliche Sachschäden entstanden.



Am Samstagabend kam es zwischen Hagenow und Wobbelin zu einer

Kollision zwischen einem Bus und einem PKW. Verletzt wurde niemand,

jedoch ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von ca. 12.000

Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Bus den auf

der linken Fahrspur fahrenden PKW seitlich erfasst und gegen die

Mittelschutzplanke gedrückt haben. Offenbar hatte der Busfahrer den

PKW beim Fahrspurwechsel übersehen.



Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro

ist das Fazit eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend auf der

BAB 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin. Ein PKW war auf ein

vorausfahrendes PKW- Gespann aufgefahren, wobei der Anhänger vom

Gespann abriss und Trümmerteile der beteiligten Fahrzeuge auf die

Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Fahrer und Beifahrerin des PKW-

Gespanns als auch der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten jeweils

leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer

zeitweiligen Sperrung der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin.









