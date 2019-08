POL-NB: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in NB gesucht

Neubrandenburg (ots) - Am 04.08.2019 gegen 20:45 Uhr kam es auf

Gelände des Busbahnhofes am Friedrich-Engels-Ring zu einer

gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil zweier Jugendlicher. Nach

gegenwärtigem Kenntnisstand kam es zwischen den beiden Geschädigten

(15, 17J.) und zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen am 04.08.2019

gegen 20:45 auf dem Gelände des Busbahnhofes am Friedrich-Engels-Ring

zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll einer der

Tatverdächtigen mit einem Teleskopschlagstock auf den 15-jährigen

Geschädigten eingeschlagen haben. Als der 17-jährige Geschädigte

seinem Freund helfen wollte und dazwischen ging, bekam auch er

Schläge. Erst als ein Busfahrer auf die Situation aufmerksam wurde

und zur Hilfe kam, flohen die Tatverdächtigen jeweils in

unterschiedliche Richtungen vom Tatort. Der Tat vorausgegangen ist

eine Situation im Linienbus der Linie 2. Sowohl die Geschädigten als

auch die Beschuldigten fuhren in dem Bus. Hierbei beobachteten die

Beschuldigten die Geschädigten intensiv. An der Station Lindenberg

stiegen die Beschuldigten aus. Der 15-j. Geschädigte machte daraufhin

zu dem Beschuldigten durch die Scheibe die sogenannte

´Scheibenwischer´-Bewegung. Die Beschuldigten versuchten daraufhin

zurück in den Bus zu steigen, was aber misslang weil der Bus bereits

abfuhr. Später trafen dann alle vier Personen am Busbahnhof zufällig

erneut aufeinander.



Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



1.Tatverdächtiger:



- ca. 15-17 Jahre

- ca. 180 cm groß

- kurze schwarze Haare

- schlank

- schwarz gekleidet

- T-Shirt mit der Aufschrift ´Elesse´

- südländisches Aussehen



2. Tatverdächtiger:



- ca. 15 - 17 Jahre

- ca. 175 cm groß

- helle Flecken im Gesicht

- südländisches Aussehen



Die beiden Geschädigten mussten aufgrund ihrer Verletzungen

ambulant im Neubrandenburger Klinikum behandelt werden.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden aufgenommen. Die

Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Polizei in

Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.









