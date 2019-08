POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Röbel

Röbel (ots) - In der Zeit vom 02.08.2019 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr

kam es in der Straße Müritzpromenade in Röbel zu einem

Wohnungseinbruchsdiebstahl.



Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte sich die 84-jährge Mieterin

der Obergeschosswohnung des Hauses gegen 18:15 Uhr in den Hinterhof

in den Garten begeben. Ihre Wohnungstür hatte sie verschlossen, aber

den Wohnungsschlüssel in der Tür stecken lassen.



Die kurzfristige Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter

aus, indem er über die unverschlossene Hauseingangstür in das Gebäude

trat und sich in das Obergeschoss begab. Hier verschaffte er sich

Zugang in die Wohnung der Geschädigten und durchsuchte sämtliche

Schränke und Schubladen. Dabei entwendete er Schmuck im Wert von ca.

900,-EUR.



Als die Geschädigte nach ca. 15 Minuten, gegen 18:30 Uhr

zurückkehrte stand die Wohnungstür weit offen und sie konnte in der

Wohnung Geräusche hören. Der Täter sprang, noch bevor ihn die

Geschädigte entdeckte, aus dem Wohnzimmerfenster und lief davon. Den

Sprung aus dem Fenster konnten allerdings mehrere Zeugen beobachten,

die sich in der Nähe aufhielten. Sie verständigten die Polizei und

versuchten dem Täter zu folgen. Dem Täter gelang allerdings die

Flucht.



Er kann jedoch wie folgt beschrieben werden:



- ca. 30 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- kurze braune Haare, Drei-Tage-Bart

- gepflegte Erscheinung

- trug einen Strohhut mit schwarzem Hutband, eine blaue lange

Hose, ein schwarzes T-Shirt mit Aufschrift.



Umgehende Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.



Zur Spurensuche und -sicherung kamen die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen führt die

Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel. Wir bitten weitere Zeugen,

die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter 039931- 848 0 entgegen.









