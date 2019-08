POL-NB: Rentner auf dreiste Weise in Röbel bestohlen

Röbel (ots) - Am 02.08.2019 zeigte ein 79-jähriger Rentner im

Polizeirevier Röbel einen dreisten Diebstahl an.



Der Geschädigte hob am Donnerstag, den 01.08.2019 in der Zeit

zwischen 10:00 und 11:00 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße in Röbel bei

seiner Bank einen höheren Bargeldbetrag ab. Als er das Gebäude

verließ und sich zu seinem Pkw auf den Kundenparkplatz begab, kam

eine junge Frau auf ihn zu. Die Frau lief zuvor auf dem Parkplatz

zwischen den Fahrzeugen herum. Sie bat den Rentner nach einer Spende

für Kinder. Der Geschädigte lehnte ab und setzte sich in seinen Pkw.

Ungefragt nahm die Frau plötzlich auf dem Beifahrersitz Platz und bat

neben einer Unterschrift auf einer Sammelliste erneut um eine Spende.

Der Geschädigte unterschrieb, holte aus seinem Portemonnaie 1,-EUR

hervor und übergab die Spende. Das Portemonnaie steckte er

anschließend zwischen seine Oberschenkel. Als der Geschädigte im

Begriff war aussteigen, um das Portemonnaie in seine Gesäßtasche zu

stecken, griff die Frau nach dem Portemonnaie und steckte es dem

Rentner in die Gesäßtasche. In diesem kurzen Moment ist es der Frau

offenbar gelungen, alle Euroschein - die zuvor abgehobene Monatsrente

des Geschädigten - aus dem Portemonnaie zu entwenden. Anschließend

stieg die Frau aus und flüchtete. Dem Geschädigten fiel der Diebstahl

des Geldes erst am Nachmittag zu Hause auf.



Die tatverdächtige Frau kann wie folgt beschrieben werden:



- 25 - 30 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- schlank

- südländisches Aussehen

- schulterlange dunkle Haare, offen getragen

- auffällig rot geschminkte Lippen

- trug einen Rock und eine bunte Bluse

- gepflegte Erscheinung

- sprach gut Deutsch mit Akzent



Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob sich in

Tatortnähe weitere Mittäter aufgehalten haben.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel haben

die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die

weitere Angaben zu der Tatverdächtigen machen können sich zu melden.

Wo ist die Tatverdächtige eventuell noch aufgefallen bzw. wo wurde

vielleicht noch versucht Spenden zu sammeln.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor unseriösen

Spendensammlern, die mit Klemmbrettern und Sammellisten, in der Regel

auf Parkplätzen vor Supermärkten, gezielt ältere Leute ansprechen und

für unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel Gehörlosenverbände

etc., Spenden sammeln. Nicht selten verbirgt sich hinter der

Sammelaktion eine betrügerische Handlung organisierter Tätergruppen

aus dem osteuropäischen Raum.



Des Weiteren nutzen Trickdiebe den Vorwand Spenden zu sammeln, um

die Geschädigten bei der Suche nach Kleingeld mit ´flinken Fingern´

zu unterstützen und so Bargeld aus dem Portemonnaie zu entwenden.

Achten Sie deshalb auf Ihre Wertsachen!









