POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren PKW in Dömitz

Dömitz (ots) -



Am 04.08.2019 kam es gegen 10:40 Uhr auf der B191 auf Höhe der

Löcknitzbrücke zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten

Fahrzeugen.



Ein 54-jährige PKW-Fahrer fuhr dabei auf ein Fahrzeug auf und schob

dieses auf ein weiteres Fahrzeug. Ursache war ein anderer PKW-Fahrer

der auf der B191 sein Fahrzeug wenden wollte. Infolge des Unfalls

wurden 3 Personen leichtverletzt. Eine weitere Unfallbeteiligte, eine

26-jährige Beifahrerin, wurde vorsorglich ins Krankenhaus

eingeliefert.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000EUR. Die B191 musste

während der Verkehrsunfallaufnahme und den Bergungsarbeiten in beiden

Fahrtrichtungen für mehrere Stunden durch Feuerwehr- und

Polizeikräfte gesperrt werden.



Im Auftrag



Benjamin Kerb

Polizeihauptrevier Ludwigslust









