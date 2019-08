POL-NB: Falschfahrer auf der BAB 20 durch die Autobahnpolizei gestoppt

AVPR Grimmen (ots) -



Am 03.08.2019 gegen 22:35 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg über Notruf informiert, dass auf der

BAB 20,zwischen der Abfahrt Greifswald/ Jarmen in Fahrtrichtung

Rostock ein Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Lübeck unterwegs

ist. In der weiteren Folge gingen mehrere Notrufe in der

Einsatzleitstelle der Polizei ein und bestätigten die akute Gefahr.



Der Falschfahrer wendete nochmals auf der BAB 20, Höhe der Baustelle

Trebeltalbrücke und fuhr dann auf der falschen Fahrbahn in Richtung

Stettin weiter. Vorsorglich wurde durch die Polizei der Verkehr aus

Richtung Stettin, Höhe Abfahrt Anklam von der BAB abgeleitet.



Eingesetzte Beamte des AVPR Grimmen konnten den Falschfahrer gegen

23:10 Uhr an der Anschlussstelle Jarmen auf der BAB stoppen.

Es handelte sich um einen 59 -jährigen Fahrzeugführer aus Rostock,

der mit seinem PKW Mitsubishi unterwegs war. Der Fahrzeugführer wurde

bereits am 03.08.2019 gegen 00:10 Uhr im Bereich Rostock

kontrolliert. Er wurde bei einer Trunkenheitsfahrt festgestellt.



Gegen den Mann wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehrs und des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt. Der

Fahrzeugführer ist nach eigenen Angaben auf seiner Fahrt kurz

eingenickt und in die Mittelleitplanke gefahren.Sein Fahrzeug wurde

dabei erheblich beschädigt. Zum Glück ist kein weiteres schädigendes

Ereignis eingetreten. Die weiteren Ermittlungen hat die

Kriminalpolizei übernommen.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









