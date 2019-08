POL-NB: Zwei Schwerverletzte nach Baumunfall auf der L 21 (Landkreis Vorpommern- Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 04.08.2019 gegen 01:00 Uhr ereignete sich auf der L 21 zwischen

Prerow und Wieck, in der Ellenbogenkurve, ein schwerer Verkehrsunfall

mit Personenschaden.

Ein 21jähriger Fahrer eines Transporters Crafter kam aus bisher nicht

geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach ca. 30

m Schutzplanke und blieb 5 m weiter hochkant an einem Baum stehen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 19jähriger Beifahrer kamen

schwerverletzt in ein Krankenhaus in Rostock und Stralsund. Ein

Atemalkoholtest beim Fahrer ergab vor Ort einen Wert von 1,8

Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.Am Transporter

entstand Totalschaden. Mit den Schäden an der Straßenbaulast beläuft

sich der Gesamtschaden auf ca.17 000,- Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.











