POL-NB: Ermittler und Diensthund mit Spürsinn

Woldegk (ots) -



Heute Vormittag haben Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion

Neubrandenburg bei der Durchsuchung der Wohnung eines 40-Jährigen in

Woldegk eine größere Menge Betäubungsmittel gefunden: fast ein

Kilogramm Amphetamin etamin, mehr als 170 Gramm Marihuana und 80

Gramm Haschisch sowie rund 30 Potenzpillen.



Der Mann ist bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die

Rauschgift-Ermittler waren im Zuge anderer Ermittlungsverfahren auf

ihn als Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Gegen ihn wird nun wegen

des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

ermittelt.



Als die Beamten die Wohnung des Verdächtigen betraten, hatte

dieser zunächst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Daher

haben die Ermittler einen Rettungswagen verständigt. Nach kurzer

Behandlung ging es dem Mann wieder besser.



Zum Erfolg des Einsatzes haben während der Durchsuchung auch eine

Diensthundführerin des Polizeihauptreviers Neubrandenburg mit ihrer

Hündin ´Lucy´ beigetragen.









